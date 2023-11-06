Джокович заявил, что собирается побить все возможные рекорды

«Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то здесь может быть всё. Почему бы мне не попытаться превзойти этот рекорд? В настоящий момент я отстаю всего на 12 побед, но у меня ещё есть время.
Победа в таком престижном турнире может показаться людям рутиной, но на самом деле каждый титул на турнирах серии "Мастерс" и "Большого шлема" имеет огромное значение для меня. Я собираюсь побить все возможные рекорды» — цитирует Джоковича sportskeeda.com.
На прошедших выходных 36-летний серб обыграл болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:3) в финале турнира категории «Мастерс» в Париже.
Рекорд титулам принадлежит американцу Джимми Коннорсу (109). Вторым в списке идет швейцарец Роджер Федерер (103). На счету Джоковича 97 титулов.