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    Джокович заявил, что собирается побить все возможные рекорды

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Григор Димитров
    Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что собирается побить рекорд по количеству титулов на турнирах ATP.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то здесь может быть всё. Почему бы мне не попытаться превзойти этот рекорд? В настоящий момент я отстаю всего на 12 побед, но у меня ещё есть время.

    Победа в таком престижном турнире может показаться людям рутиной, но на самом деле каждый титул на турнирах серии "Мастерс" и "Большого шлема" имеет огромное значение для меня. Я собираюсь побить все возможные рекорды» — цитирует Джоковича sportskeeda.com.

    На прошедших выходных 36-летний серб обыграл болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:3) в финале турнира категории «Мастерс» в Париже.

    Рекорд титулам принадлежит американцу Джимми Коннорсу (109). Вторым в списке идет швейцарец Роджер Федерер (103). На счету Джоковича 97 титулов.

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