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    Ольховский: Медведев сам виноват, что проиграл Синнеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский отреагировал на поражение россиянина Даниил Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Вене. Уроженец Москвы уступил в двух сетах.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Медведев с Синнером выдали великолепный теннис в финале турнира в Вене. Первый сет был просто фантастическим, очень быстрая и яркая игра. Янник был немного активнее и точнее в ударах на задней линии в концовке, чем Даня.

    Вчера всё могло сложиться совершенно иначе. Даниил сам виноват в этом поражении. Медведев упустил замечательный шанс при 5:3 на брейк-поинте. Попади этот лёгкий удар справа по линии — весь финал мог бы сложиться по-другому. Этот брейк мог бы поменять сценарий последнего сета», — сказал Ольховский «Чемпионату».

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