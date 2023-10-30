Ольховский: Медведев сам виноват, что проиграл Синнеру

Двукратный чемпион ТБШ в микстеотреагировал на поражение россиянинаот итальянцав финале турнира в Вене. Уроженец Москвы уступил в двух сетах.

«Медведев с Синнером выдали великолепный теннис в финале турнира в Вене. Первый сет был просто фантастическим, очень быстрая и яркая игра. Янник был немного активнее и точнее в ударах на задней линии в концовке, чем Даня.

Вчера всё могло сложиться совершенно иначе. Даниил сам виноват в этом поражении. Медведев упустил замечательный шанс при 5:3 на брейк-поинте. Попади этот лёгкий удар справа по линии — весь финал мог бы сложиться по-другому. Этот брейк мог бы поменять сценарий последнего сета», — сказал Ольховский «Чемпионату».