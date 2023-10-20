Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Наньчане

Россиянкастала первой полуфиналисткой турнира в Наньчане (Китай), призовой фонд которого составляет 259 тысяч долларов.

В матче 1/4 финала Шнайдер одержала победу над японкой Нао Хибино со счетом 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Диана за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Шнайдер станет победительница матча Мари Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия).

Напомним, в конце сентября Шнайдер дошла до финала на турнире в китайском Нинбо. В решающем матче 19-летняя россиянка проиграла Онс Жабер из Туниса.