Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Наньчане

Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
В матче 1/4 финала Шнайдер одержала победу над японкой Нао Хибино со счетом 6:0, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Диана за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Шнайдер станет победительница матча Мари Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия).
Напомним, в конце сентября Шнайдер дошла до финала на турнире в китайском Нинбо. В решающем матче 19-летняя россиянка проиграла Онс Жабер из Туниса.