Медведев и Рублев попали в новый пул допинг-тестирования ITF

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В международном пуле допинг-тестирования числятся Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Екатерина Глазкова, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Арина Вараксина и Камилла Рахимова.
В нынешнем сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов, установив личный рекорд.
В активе 25-летнего Рублева 14 титулов ATP. Сейчас россиянин является 7-й ракеткой мира.