Кудерметова: В решающей партии сказала себе, что хочу победить

Российская теннисисткавысказалась о выходе в финал турнира в Токио (Япония).

В 1/2 финала Кудерметова со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 одолела соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

«Очень тяжёлый матч, напряжённая борьба. Мы обе выложились на максимум. Я так рада.

Важнее всего было оставаться в игре, быть чуть более агрессивной. Настя всегда стремится действовать активно. Во втором сете я, возможно, немного потеряла сосредоточенность, заиграла медленнее. Но в решающем сете я сказала себе, что, если хочу победить, нужно играть агрессивно. И это стало ключевым моментом», — цитирует Кудерметову пресс-служба WTA.