Медведев хочет сыграть против Алькараса на турнире в Пекине

Российский теннисиствысказался о предстоящем участии в турнире в Пекине.

«Мотивация заключается в том, чтобы продолжать доказывать себе, что я могу выигрывать крупные турниры, завоевывать большие титулы против сильных соперников.

Я думаю, что если мы встретимся с Алькарасом, то оба будем счастливы. Это будет означать, что мы оба в финале. Попытаться добиться этого — хорошая цель. При этом здесь очень много хороших игроков. Будет тяжело, как на турнире серии "Мастерс" или "Большого шлема". В каком-то смысле здесь сетка даже сильнее, чем на турнире "Большого шлема", где вы минуете первые квалификационные матчи и можете более спокойно войти в турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.