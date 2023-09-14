Потапова уступила Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Российская теннисисткапотерпела поражение от американкив четвертьфинале турнира в Сан-Диего категории WTA 500

Встреча завершилась в пользу Кенин со счетом 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут.

Россиянка сделала три эйса, допустила пятнадцать двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. Американка сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Сан-Диего Кенин сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и представительницей США Эммой Наварро.