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    Чесноков: Матч Медведева с Джоковичем — теннис будущего

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович  US Open
    Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил игру серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева в финале US Open 2023.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча закончилась победой Новака со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

    «Расстроился, что было три сета. Хотелось бы, чтобы их было хотя бы четыре. Второй сет был абсолютно гениальный! Возможность была, когда счёт был 6:5. На подаче у Даниила был сетбол, доставая укороченый, он пробил кроссом. Потом показывал, что нужно было играть по линии, а Джокович это угадал. Новак — феномен. Они разыгрывали такие длинные розыгрыши. Джокович умирал на корте, но при этом быстро восстанавливался и выдавал потрясающие розыгрыши. Тяжело играть против Джоковича, который практически не ошибается. Постоянно дает колоссальное давление Медведеву. В третьем сете Даниил немного устал.

    Даниил обыгрывал Новака ни одни раз. Медведеву Джокович по зубам, но сейчас Новак попал в такую форму… Второй сет был отличный. Лучше я не видел никогда. Это был теннис будущего. Потрясающий финал! Джокович в последние годы играет великолепно. Жалко, что Медведев проиграл, но Джокович заслужил в конце года быть первой ракеткой мира», — сказал Чесноков «Чемпионату».

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