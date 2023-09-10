Пивоварова: Медведев способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Джоковича

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоровподелилась ожиданиями от финального матча US Open между российским теннисистоми сербом

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

Финал состоится сегодня, 10 сентября.