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    Пивоварова: Медведев способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев Новак Джокович 
    Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

    Финал состоится сегодня, 10 сентября.

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