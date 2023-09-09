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    Джокович: В восторге от своих результатов на ТБШ в этом сезоне

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович высказался о своих выступлениях на турнирах «Большого шлема» в нынешнем году. Ранее серб вышел в финал US Open 2023.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «ТБШ больше всего мотивируют меня пахать на тренировках, доводить себя до уровня, на котором я могу биться с молодыми ребятами. "Большие шлемы" — это главные мои цели. Моё расписание составлено так, чтобы выходить на пик на этих турнирах, в этом году случилось так же. Пока я в восторге от своих результатов на "Шлемах" в этом году. Вышел во все четыре финала, это потрясающе. Высочайшее достижение, о котором только можно было подумать на старте сезона. Об этом я мечтаю, этого хочу, в этом положении и хочу быть.

    Остаётся ещё один матч, и, если я выиграю титул, будет ещё лучше. Но что бы ни произошло, я очень горжусь и доволен своими достижениями на "Шлемах" в этом году», — сказал Джокович на пресс-конференции.

    В финале US Open 2023 Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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