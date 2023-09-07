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    Алькарас: Моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Медведев

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас
    Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче полуфинала турнира US Open против Даниила Медведева.

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    «В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил.

    Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    Напомним, что матч полуфинала US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев состоится 8 сентября. Прогноз наших экспертов на это противостояние можно посмотреть тут.

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