Алькарас: Моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Медведев

Первая ракетка миравысказался о предстоящем матче полуфинала турнира US Open против

«В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил.

Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что матч полуфинала US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев состоится 8 сентября. Прогноз наших экспертов на это противостояние можно посмотреть тут.