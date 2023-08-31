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    • Самсонова и Соболенко пробились в третий круг US Open
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    Самсонова и Соболенко пробились в третий круг US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Арина Соболенко Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла немку Татьяну Корпач со счетом 6:3, 6:3.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

    В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия) — Мэдисон Кис (США, 17).

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    В еще одной игре Арина Соболенко из Беларуси в матче второго круга US Open в двух сетах победила британку Джоди Беррейдж с результатом 6:3, 6:3.

    Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Беррейдж один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

    В следующем раунде Соболенко сыграет против француженки Клары Бюрель.

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