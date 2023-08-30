ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаОбратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
    Все новости спорта

    Потапова и Блинкова не смогли преодолеть первый круг US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Анастасия Потапова Анна Блинкова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге US Open уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

    Анастасия Потапова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова

    Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

    За выход в третий круг US Open Клара Таусон сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.

    Не смогла преодолеть барьер первого раунда и Анна Блинкова. Она уступила в двух сетах британке Джоди Беррейдж — 3:6, 4:6.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Блинкова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Её соперница выполнила восемь эйсов, два раза сделала двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трех.

    В следующем раунде Беррейдж сразится с Ариной Соболенко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?
  • Карацев — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Челси — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Твенте — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры