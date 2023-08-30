Потапова и Блинкова не смогли преодолеть первый круг US Open

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в третий круг US Open Клара Таусон сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.
Не смогла преодолеть барьер первого раунда и Анна Блинкова. Она уступила в двух сетах британке Джоди Беррейдж — 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Блинкова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Её соперница выполнила восемь эйсов, два раза сделала двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трех.
В следующем раунде Беррейдж сразится с Ариной Соболенко.