Потапова и Блинкова не смогли преодолеть первый круг US Open

Российская теннисисткав первом круге US Open уступила датчанкесо счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летней россиянки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в третий круг US Open Клара Таусон сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.

Не смогла преодолеть барьер первого раунда и Анна Блинкова. Она уступила в двух сетах британке Джоди Беррейдж — 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Блинкова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Её соперница выполнила восемь эйсов, два раза сделала двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трех.

В следующем раунде Беррейдж сразится с Ариной Соболенко.