Калинская обыграла Синякову на US Open

Российская теннисисткав первом круге US Open обыгралаиз Чехии со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Ее соперница Синякова выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Кейла Дей (США) — Сорана Кырстя (Румыния).

Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге US Open обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. На счету 20-летней россиянки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 17.

Во втором круге Аванесян встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Российский теннисист Павел Котов в первом круге US Open уступил австралийцу Ринки Хиджикате со счетом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 4 часа. На счету 24-летнего россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге 110-я ракетка мира встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Себастьян Корда (США).