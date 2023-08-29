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    Калинская обыграла Синякову на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA ATP Анна Калинская Павел Котов
    Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге US Open обыграла Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:4, 6:2.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

    Ее соперница Синякова выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

    За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Кейла Дей (США) — Сорана Кырстя (Румыния).

    Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге US Open обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. На счету 20-летней россиянки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 17.

    Во втором круге Аванесян встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

    Российский теннисист Павел Котов в первом круге US Open уступил австралийцу Ринки Хиджикате со счетом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

    Встреча продолжалась 4 часа. На счету 24-летнего россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

    В следующем круге 110-я ракетка мира встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Себастьян Корда (США).

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