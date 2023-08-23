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    Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Арина Соболенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко может впервые в карьере возглавить рейтинг WTA в случае успешного выступления на Открытом чемпионате США.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    У лидирующей польки Иге Свентек 9955 очков, тогда как у идущей второй Соболенко — 8746. Если Свентек защитит титул, то гарантированно останется на первой строчке. Соболенко выйдет вперед в рейтинге, если завоюет титул, опередит Игу на поздних стадиях турнира или окажется с ней на равных.

    Последним соревнованием белоруски на данный момент является турнир в Цинциннати. Там Соболенко добралась до полуфинала, где уступила чешке Каролине Муховой.

    US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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