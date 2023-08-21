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    Касаткина снова стала первой ракеткой России

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    Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Российская теннисистка Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России, занимая 13-е место в рейтинге. Людмила Самсонова, которая на прошлой неделе впервые стала лучшей теннисисткой России, опустилась на 14-ю строчку (-2).

    Первой ракеткой мира осталась Ига Свентек из Польши. Далее расположились Арина Соболенко (Белоруссия) и Джессика Пегула (США).

    Обновленный рейтинг WTA (21 августа):
    • 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;
    • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
    • 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;
    • 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;
    • 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;
    • 6 (7). Кори Гауфф (США) — 4595;
    • 7 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;
    • 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;
    • 9 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;
    • 10 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...
    • 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2780...
    • 14 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;
    • 16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...
    • 22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2065...
    • 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...
    • 39 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1283...
    • 64 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...
    • 67 (67). Мирра Андреева (Россия) — 879...
    • 78 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 832...
    • 85 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772...
    • 87 (76). Анна Калинская (Россия) — 755...
    • 99 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720.
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