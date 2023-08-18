Самсонова: Цель попасть в десятку остается

Российская теннисистка, которая является 12-й ракеткой мира, высказалась о своих целях.

«Что для меня означает статус первой ракетки России? Это хорошее достижение. Мне приятно, я довольна. Но в теннисе рейтинг меняется каждую неделю.

Когда предполагаю оказаться в десятке рейтинга WTA? На этот вопрос никто не сможет ответить. Цель попасть в десятку остаётся. Когда будет подходящий момент и, если я буду постоянно работать на максимуме, результат придёт.

Финал турнира в Монреале? Безусловно, на сегодняшний день это лучшее достижение в моей карьере. Выиграть турнир — всегда что-то особенное. Но быть в финале WTA-1000 — это результат!» — приводит слова Самсоновой официальный сайт ОКР.

На данный момент Самсонова является первой ракеткой России.