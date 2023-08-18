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    Самсонова: Цель попасть в десятку остается

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова
    Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая является 12-й ракеткой мира, высказалась о своих целях.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Что для меня означает статус первой ракетки России? Это хорошее достижение. Мне приятно, я довольна. Но в теннисе рейтинг меняется каждую неделю.

    Когда предполагаю оказаться в десятке рейтинга WTA? На этот вопрос никто не сможет ответить. Цель попасть в десятку остаётся. Когда будет подходящий момент и, если я буду постоянно работать на максимуме, результат придёт.

    Финал турнира в Монреале? Безусловно, на сегодняшний день это лучшее достижение в моей карьере. Выиграть турнир — всегда что-то особенное. Но быть в финале WTA-1000 — это результат!» — приводит слова Самсоновой официальный сайт ОКР.

    На данный момент Самсонова является первой ракеткой России.

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