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    Блинкова не смогла пройти в третий круг римского «Мастерса»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Блинкова Ангелина Калинина
    Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Риме.

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    Россиянка проиграла украинской теннисистке Ангелине Калининой, занимающей 30-е место в рейтинге.

    Блинкова уступила в двух сетах с одинаковым счетом — 2:6, 2:6. Матч состоялся за 1 час и 26 минут.

    Блинкова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала 7 заработанных брейк-пойнтов. У Калининой 7 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

    Победительница матча Софья Кенин (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) сыграет с Калининой в третьем круге.

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