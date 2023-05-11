Блинкова не смогла пройти в третий круг римского «Мастерса»

Российская теннисистка, 73-я ракетка мирапотерпела поражение во втором круге турнира в Риме.

Россиянка проиграла украинской теннисистке Ангелине Калининой, занимающей 30-е место в рейтинге.

Блинкова уступила в двух сетах с одинаковым счетом — 2:6, 2:6. Матч состоялся за 1 час и 26 минут.

Блинкова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала 7 заработанных брейк-пойнтов. У Калининой 7 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Победительница матча Софья Кенин (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) сыграет с Калининой в третьем круге.