Шевченко вышел сразу во второй круг «Мастерса» в Риме в качестве лаки-лузера

Российский теннисиствсе же выступит в основной сетке престижного грунтового турнира в Риме (Италия).

22-летний россиянин попал в основную сетку турнира категории ATPMasters1000 с призовым фондом 7,7 миллиона евро и без борьбы вышел во второй круг благодаря тому, что 29-й сеяный Таллон Грикспур из Нидерландов снялся с соревнований.

Ранее спортсмен проиграл в финале квалификации французу Артюру Филу со счётом 3:6, 4:6.

Во втором круге турнира Шевченко сыграет с 40-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Встреча теннисистов пройдет в пятницу, 12 мая.