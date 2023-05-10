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    Шевченко вышел сразу во второй круг «Мастерса» в Риме в качестве лаки-лузера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Себастьян Баэс Александр Шевченко Таллон Грикспор
    Российский теннисист Александр Шевченко все же выступит в основной сетке престижного грунтового турнира в Риме (Италия).

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    22-летний россиянин попал в основную сетку турнира категории ATPMasters1000 с призовым фондом 7,7 миллиона евро и без борьбы вышел во второй круг благодаря тому, что 29-й сеяный Таллон Грикспур из Нидерландов снялся с соревнований.

    Ранее спортсмен проиграл в финале квалификации французу Артюру Филу со счётом 3:6, 4:6.

    Во втором круге турнира Шевченко сыграет с 40-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Встреча теннисистов пройдет в пятницу, 12 мая.

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