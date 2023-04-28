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  • 15:56
    • Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира в Мадриде
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    Рублев: Мне удалось победить и я чувствую себя прекрасно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Стэном Вавринкой во втором круге «Мастерса» в Мадриде

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я счастлив, что вышел в следующий круг. Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что это удивительно — быть пятым "сеяным" и играть против Вавринки в стартовом раунде.

    Когда я был 40-м номером мирового рейтинга, мне иногда выпадал более легкий жребий. Я думал: "Ладно, может быть, я поеду домой пораньше". В последней встрече он меня обыграл, но сегодня мне удалось победить, и я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Рублева сайт ATP.

    В следующем туре Рублеву будет противостоять 34-я ракетка мира, японец Йосихито Нисиока.

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