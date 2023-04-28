Рублев: Мне удалось победить и я чувствую себя прекрасно

Российский теннисистпрокомментировал победу надво втором круге «Мастерса» в Мадриде

«Я счастлив, что вышел в следующий круг. Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что это удивительно — быть пятым "сеяным" и играть против Вавринки в стартовом раунде.

Когда я был 40-м номером мирового рейтинга, мне иногда выпадал более легкий жребий. Я думал: "Ладно, может быть, я поеду домой пораньше". В последней встрече он меня обыграл, но сегодня мне удалось победить, и я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В следующем туре Рублеву будет противостоять 34-я ракетка мира, японец Йосихито Нисиока.