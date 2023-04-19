Хачанов стартовал с победы на турнире в Барселоне

Российский теннисистуспешно прошел второй круг турнира в Барселоне (Испания).

В первом поединке на турнире 26-летний россиянин уверенно переиграл чилийского теннисиста Николаса Харри. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут и завершили встречу со счетом 6:4, 6:4 в пользу 11-го в мировом рейтинге Хачанова.

Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Харри четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия).