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    Хачанов стартовал с победы на турнире в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Николас Харри
    Российский теннисист Карен Хачанов успешно прошел второй круг турнира в Барселоне (Испания).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В первом поединке на турнире 26-летний россиянин уверенно переиграл чилийского теннисиста Николаса Харри. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут и завершили встречу со счетом 6:4, 6:4 в пользу 11-го в мировом рейтинге Хачанова.

    Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Харри четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

    В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Маттео Арнальди (Италия).

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