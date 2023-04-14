Медведев назвал сумасшедшим матч против Зверева

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Это был сумасшедший матч. Зверев подавал два раза на матч, возможно, он должен был сделать это лучше, но это глиняные корты.
Я старался смотреть много тенниса перед этим турниром, и я увидел одну вещь: ты можешь вернуться в любой момент.
Подача не так важна, поэтому, как только кто-то немного начинает подседать, матч может перевернуться в одну секунду. Именно это мне и удалось сделать», — приводит слова Медведева ATP.
В четвертьфинале грунтового турнира Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.