Медведев назвал сумасшедшим матч против Зверева

Российский теннисистдал свой комментарий относительно победы над немцемв третьем круге турнира в Монте-Карло.

«Это был сумасшедший матч. Зверев подавал два раза на матч, возможно, он должен был сделать это лучше, но это глиняные корты.

Я старался смотреть много тенниса перед этим турниром, и я увидел одну вещь: ты можешь вернуться в любой момент.

Подача не так важна, поэтому, как только кто-то немного начинает подседать, матч может перевернуться в одну секунду. Именно это мне и удалось сделать», — приводит слова Медведева ATP.

В четвертьфинале грунтового турнира Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.