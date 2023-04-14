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    Медведев назвал сумасшедшим матч против Зверева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев дал свой комментарий относительно победы над немцем Александром Зверевым в третьем круге турнира в Монте-Карло.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это был сумасшедший матч. Зверев подавал два раза на матч, возможно, он должен был сделать это лучше, но это глиняные корты.

    Я старался смотреть много тенниса перед этим турниром, и я увидел одну вещь: ты можешь вернуться в любой момент.

    Подача не так важна, поэтому, как только кто-то немного начинает подседать, матч может перевернуться в одну секунду. Именно это мне и удалось сделать», — приводит слова Медведева ATP.

    В четвертьфинале грунтового турнира Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.

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