ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
  • 17:17
    • Рублев переиграл Хачанова в матче третьего круга турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Рублев — о победе над Хачановым: Как только смог выиграть сет, начал чувствовать себя более свободно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался относительно победы над соотечественником Кареном Хачановым (7:6, 6:2) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Мы слишком хорошо знаем друг друга. В первом сете у нас были только психологические проблемы. Мы не показали каких-то теннисных скиллов. Но было трудно показать что-то, потому что ветер был очень сильный, корт был скользкий, и было трудно играть.

    Как только я смог выиграть сет, я начал чувствовать себя более свободно, и я почувствовал, что Карен почувствовал себя более зажатым, так что в этом и была разница», — приводит слова Рублева сайт ATP.

    Следующим соперником Рублева станет немец Ян-Леннард Штруфф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
  • «Ювентус» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры