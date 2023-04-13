Рублев — о победе над Хачановым: Как только смог выиграть сет, начал чувствовать себя более свободно

Российский теннисиствысказался относительно победы над соотечественником(7:6, 6:2) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло.

«Мы слишком хорошо знаем друг друга. В первом сете у нас были только психологические проблемы. Мы не показали каких-то теннисных скиллов. Но было трудно показать что-то, потому что ветер был очень сильный, корт был скользкий, и было трудно играть.

Как только я смог выиграть сет, я начал чувствовать себя более свободно, и я почувствовал, что Карен почувствовал себя более зажатым, так что в этом и была разница», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Следующим соперником Рублева станет немец Ян-Леннард Штруфф.