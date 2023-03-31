Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисисткане сможет сыграть на предстоящем турнире в Чарльстоне (США).

«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами.

Мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написала вторая ракетка мира в своих соцсетях.

Напомним, Соболенко проиграла румынке Соране Кырсте в четвертьфинале крупного турнира в Майами.

Турнир в Чарльстоне пройдет с 3 по 9 апреля.