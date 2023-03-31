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    • Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне
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    Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне

    Теннис Прогнозы на теннис Арина Соболенко WTA
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет сыграть на предстоящем турнире в Чарльстоне (США).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами.

    Мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написала вторая ракетка мира в своих соцсетях.

    Напомним, Соболенко проиграла румынке Соране Кырсте в четвертьфинале крупного турнира в Майами.

    Турнир в Чарльстоне пройдет с 3 по 9 апреля.

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