Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами.
Мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написала вторая ракетка мира в своих соцсетях.
Напомним, Соболенко проиграла румынке Соране Кырсте в четвертьфинале крупного турнира в Майами.
Турнир в Чарльстоне пройдет с 3 по 9 апреля.