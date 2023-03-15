Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе, Рублёв вылетел

Россиянинпробился в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 8,8 миллионов долларов.

В матче четвертого круга российский теннисист за 3 часа 10 минут переиграл немца Александра Зверева — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

27-летний Медведев сделал 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

Зверев 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 17 брейк-пойнтов.

Россиянин во втором сете при счете 3:2 подвернул лодыжку и упал, после чего ему потребовался медицинский тайм-аут. После оказания помощи игра продолжилась.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

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В другом матче четвертого круга Андрей Рублев в двух сетах потерпел поражение от британца Кэмерона Норри — 2:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 16 минут. Рублев восемь раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Кэмерон дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти.

Следующим соперником Норри будет победитель матча Фрэнсис Тиафо — Алехандро Табило.