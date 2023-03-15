ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло Анчелотти — основной кандидат на пост главного тренера сборной БразилииИностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров
    Все новости спорта

    Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе, Рублёв вылетел

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 8,8 миллионов долларов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В матче четвертого круга российский теннисист за 3 часа 10 минут переиграл немца Александра Зверева — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

    27-летний Медведев сделал 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

    Зверев 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 17 брейк-пойнтов.

    Россиянин во втором сете при счете 3:2 подвернул лодыжку и упал, после чего ему потребовался медицинский тайм-аут. После оказания помощи игра продолжилась.

    Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

    Все прогнозы на теннис

    В другом матче четвертого круга Андрей Рублев в двух сетах потерпел поражение от британца Кэмерона Норри — 2:6, 4:6.

    Матч продлился 1 час 16 минут. Рублев восемь раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

    Кэмерон дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти.

    Следующим соперником Норри будет победитель матча Фрэнсис Тиафо — Алехандро Табило.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Уверенная виктория «канониров»?
  • «Арсенал» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Доностьяррас» переиграют «Рому»
  • «Реал Сосьедад» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры