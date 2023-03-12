Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Касаткиной один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Мария один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.
В третьем круге Касаткина встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
Российская теннисистка Людмила Самсонова в трехсетовом матче проиграла американке Бернарде Пере. Матч продлился 3 часа 5 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, но отдала три гейма на своих мячах.