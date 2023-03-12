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    Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 6:1.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. На счету Касаткиной один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

    Мария один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

    В третьем круге Касаткина встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

    Российская теннисистка Людмила Самсонова в трехсетовом матче проиграла американке Бернарде Пере. Матч продлился 3 часа 5 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, но отдала три гейма на своих мячах.

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