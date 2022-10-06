Александрова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Россиянкапробилась в четвертьфинал турнира Agel Open 2022 в чешской Остраве, призовой фонд которого составляет 611 тысяч евро.

В матче второго круга российская теннисистка за 1 час 39 минут победила свою соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

21-я ракетка мира Александрова допустила 4 двойные ошибки, 3 раза подала на вылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

На счету Касаткиной, занимающей 11-ю строчку в рейтинге WTA, 2 двойные ошибки, 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира соперницей Александровой станет чешская теннисистка Тереза Мартинцова.