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    Александрова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Дарья Касаткина
    Россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира Agel Open 2022 в чешской Остраве, призовой фонд которого составляет 611 тысяч евро.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В матче второго круга российская теннисистка за 1 час 39 минут победила свою соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

    21-я ракетка мира Александрова допустила 4 двойные ошибки, 3 раза подала на вылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

    На счету Касаткиной, занимающей 11-ю строчку в рейтинге WTA, 2 двойные ошибки, 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта.

    В четвертьфинале турнира соперницей Александровой станет чешская теннисистка Тереза Мартинцова.

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