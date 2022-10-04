Касаткина одолела Радукану и сыграет с Александровой во втором круге турнира в Остраве

Россиянкапробилась во второй тур турнира Agel Open 2022 в чешской Остраве, призовой фонд которого составляет 611 тысяч евро.

В стартовом матче российская теннисистка за 1 час и 32 минуты победила Эмму Радукану из Великобритании — 7:5, 6:4.

11-я ракетка мира Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Радукану, которая в 2021 году выиграла Открытый чемпионат США, два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Касаткиной станет другая теннисистка из России — Екатерина Александрова.