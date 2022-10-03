Медведев сохранил за собой четвертое место в рейтинге АТР

Первое место в списке продолжает удерживать 19-летний испанец Карлос Алькарас. Норвежец Каспер Рууд опустился на третью строчку, а испанец Рафаэль Надаль теперь второй номер рейтинга.
Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвертой строчке.
Существенный прогресс заметен у россиянина Романа Сафиуллина, который поднялся с 104-го на 92-е место. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Тель-Авиве, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу.
Рейтинг АТР от 3 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 740
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810
3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 645
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 065
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5 040
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4 810
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3 820
8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 445
9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3 345
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 175…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1 990
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1 085
92 (104). Роман Сафиуллин (Россия) — 586