Сафиуллин успешно стартовал на турнире в Тель-Авиве

Россиянинвышел во второй круг турнира Tel Aviv Watergen Open в Тель-Авиве (Израиль), призовой фонд которого составляет почти $1 млн.

В матче первого круга российский теннисист за 2 часа и 3 минуты обыграл представителя Франции Уго Гренье, занимающего в мировом рейтинге 97-е место — 3:6, 6:4, 6:2.

104-я ракетка мира Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

На счету Гренье семь эйсов, две двойные ошибки, два брейк-пойнта из девяти.

Во 2-м круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).