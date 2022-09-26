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    Сафиуллин успешно стартовал на турнире в Тель-Авиве

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира Tel Aviv Watergen Open в Тель-Авиве (Израиль), призовой фонд которого составляет почти $1 млн.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В матче первого круга российский теннисист за 2 часа и 3 минуты обыграл представителя Франции Уго Гренье, занимающего в мировом рейтинге 97-е место — 3:6, 6:4, 6:2.

    104-я ракетка мира Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

    На счету Гренье семь эйсов, две двойные ошибки, два брейк-пойнта из девяти.

    Во 2-м круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).

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