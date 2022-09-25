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    Джокович после поражения от Оже-Альяссима: Последние 4-5 дней у меня проблемы с запястьем

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  ATP
    Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о повреждении запястья, с которым приехал на Кубок Лэйвера.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Накануне 21-кратный чемпион «Больших шлемов» одержал победы в одиночке и в паре, а 25 сентября проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7).

    «Если честно, последние четыре-пять дней у меня были проблемы с правым запястьем. Я следил за состоянием.

    Наверное, сказались два вчерашних матча. Сегодня было нелегко. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру. А он невероятно подавал.

    Конечно, я не хочу недооценивать выступление [Оже-Альяссима]. Он провел выдающийся матч, мощно подавал и очень уверенно действовал с задней линии», — приводит слова серба журналист Telegraph Уче Амако.

    Также Джокович рассказал о своем расписании в конце сезона.

    «Моя цель — отобраться [на итоговый] в Турин. У меня хорошие перспективы. Я сыграю в Тель-Авиве и турнир ATP 500 в Казахстане, а потом планировал поехать в Берси и Турин.

    Посмотрим, останется ли все в силе или что-то изменится», — сказал он.

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