Джокович после поражения от Оже-Альяссима: Последние 4-5 дней у меня проблемы с запястьем

Сербский теннисистрассказал о повреждении запястья, с которым приехал на Кубок Лэйвера.

Накануне 21-кратный чемпион «Больших шлемов» одержал победы в одиночке и в паре, а 25 сентября проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7).

«Если честно, последние четыре-пять дней у меня были проблемы с правым запястьем. Я следил за состоянием.

Наверное, сказались два вчерашних матча. Сегодня было нелегко. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру. А он невероятно подавал.

Конечно, я не хочу недооценивать выступление [Оже-Альяссима]. Он провел выдающийся матч, мощно подавал и очень уверенно действовал с задней линии», — приводит слова серба журналист Telegraph Уче Амако.

Также Джокович рассказал о своем расписании в конце сезона.

«Моя цель — отобраться [на итоговый] в Турин. У меня хорошие перспективы. Я сыграю в Тель-Авиве и турнир ATP 500 в Казахстане, а потом планировал поехать в Берси и Турин.

Посмотрим, останется ли все в силе или что-то изменится», — сказал он.