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    • Хачанов победил Кирьоса в четвертьфинале US Open
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    Хачанов прокомментировал свой выход в полуфинал US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Карен Хачанов Ник Кирьос
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о выходе в полуфинал US Open-2022.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В матче 1/4 финала россиянин в пяти сетах победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

    «Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, спасибо, я ценю. Это была безумная игра. Я такого и ожидал и был готов бегать, бороться, играть пять сетов.

    Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Кирьоса по-другому не победить», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

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    В полуфинале турнира Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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