Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде

Россиянкапробилась во второй круг турнира Mutua Madrid Open в Испании, призовой фонд которого превышает 6,5 миллионов долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа 47 минут победила Ализе Корне из Франции со счетом 1:6, 7:5, 7:5.

Грачева четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала шесть из 19 брейкпоинтов.

На счету Корне пять эйсов, шесть двойных ошибок и такое же количество брейков при 16 возможностях взять подачу россиянки.

В следующем раунде Грачева сыграет с Онс Жабер из Туниса, победившей Ясмин Паолини (Италия) со счетом 7:6 (11:9), 6:1.