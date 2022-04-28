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    Грачева вышла во второй круг турнира в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ализе Корне
    Россиянка Варвара Грачева пробилась во второй круг турнира Mutua Madrid Open в Испании, призовой фонд которого превышает 6,5 миллионов долларов.

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа 47 минут победила Ализе Корне из Франции со счетом 1:6, 7:5, 7:5.

    Грачева четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала шесть из 19 брейкпоинтов.

    На счету Корне пять эйсов, шесть двойных ошибок и такое же количество брейков при 16 возможностях взять подачу россиянки.

    В следующем раунде Грачева сыграет с Онс Жабер из Туниса, победившей Ясмин Паолини (Италия) со счетом 7:6 (11:9), 6:1.

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