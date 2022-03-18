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    Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Ник Кирьос
    Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В четвертьфинальном матче Надаль добыл непростую победу над австралийцем Ником Кирьосом — 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

    Продолжительность встречи составила 2 час 48 минут. За это время Надаль сделал 10 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

    В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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