Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
В четвертьфинальном матче Надаль добыл непростую победу над австралийцем Ником Кирьосом — 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 час 48 минут. За это время Надаль сделал 10 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания).