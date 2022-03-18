Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира

Можно ли считать успешной карьеру боксера, если в ней не было боя за главный титул? С экс-чемпионом мира по версиям IBF и IBO Эдуардом Трояновским пообщался Владислав Прусаков