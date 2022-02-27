Рублев: Я счастлив быть чемпионом, я этого не ожидал

Российский теннисистпрокомментировал победу на турнире в Дубае (ATP-500).

В финальном поединке россиянин обыграл чеха Иржи Веселы в двух сетах (6:3, 6:4).

«Сегодня мне повезло. Я счастлив быть чемпионом, я этого не ожидал. Это удивительное чувство, и я не знаю, что сказать.

Я думаю, что Иржи тоже устал, у него были очень тяжелые матчи после квалификации. Он обыграл ссыльных соперников, начиная с первого раунда.

Марин Чилич, Роберто Баутиста-Агута, затем он победил Новака Джоковича, вчера он победил Дениса Шаповалова 7-6 в третьем.

Поверьте мне, когда вы побеждаете таких игроков, почти невозможно стоять на ногах, а он был в состоянии играть. Хорошая работа для него, хорошая работа за неделю», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.