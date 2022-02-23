Джокович: Не думаю о том, что могу потерять первое место в рейтинге ATP

Сербрассказал, что не следит за борьбой за первую строчку в рейтинге ATP, которую у него может отобрать россиянин

«Если быть честным, то нет. Я делал это в прошлом, когда только боролся за первое место по итогам сезона. Конечно, я был в курсе разных сценариев.

Но прямо сейчас я действительно не думаю об этом. Как я уже говорил, это все равно скоро произойдет», — цитирует Джоковича Tennis Channel.

Для Джоковича текущая неделя стала 361-й в статусе первой ракетки мира. В случае успешного выступления на турнире в Акапулько (Мексика) идущий вторым в рейтинге Медведев может 28 февраля обойти серба.

В настоящее время теннисистов разделяют 440 очков.