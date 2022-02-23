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    Джокович: Не думаю о том, что могу потерять первое место в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  Даниил Медведев ATP
    Серб Новак Джокович рассказал, что не следит за борьбой за первую строчку в рейтинге ATP, которую у него может отобрать россиянин Даниил Медведев.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Если быть честным, то нет. Я делал это в прошлом, когда только боролся за первое место по итогам сезона. Конечно, я был в курсе разных сценариев.

    Но прямо сейчас я действительно не думаю об этом. Как я уже говорил, это все равно скоро произойдет», — цитирует Джоковича Tennis Channel.

    Для Джоковича текущая неделя стала 361-й в статусе первой ракетки мира. В случае успешного выступления на турнире в Акапулько (Мексика) идущий вторым в рейтинге Медведев может 28 февраля обойти серба.

    В настоящее время теннисистов разделяют 440 очков.

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