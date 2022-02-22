Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счёте 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счётом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.
В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свёнтек.
Турнир в Дохе (Катар) проводится на покрытии «хард» с 20 по 26 февраля 2022 года. Он относится к категории WTA-1000. Призовой фонд состязаний составляет $ 2 632 448.