Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар). Это произошло после того, как её соперница по матчу второго раунда румынка, идущая на 71-й строчке в списке лучших теннисисток мира, не смогла продолжить борьбу.

Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счёте 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счётом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.

В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свёнтек.

Турнир в Дохе (Катар) проводится на покрытии «хард» с 20 по 26 февраля 2022 года. Он относится к категории WTA-1000. Призовой фонд состязаний составляет $ 2 632 448.