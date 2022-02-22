Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • 16:08
    • Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Дубае и вышел на Джоковича
  • 15:46
    • «Спартак» объявил о зимнем трансфере Чернова из «Крыльев Советов»
  • 15:26
    • Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»
  • 14:38
    • УЕФА: Планов по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга на данный момент нет
  • 14:14
    • Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько
    Все новости спорта

    Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар). Это произошло после того, как её соперница по матчу второго раунда румынка Жаклин Кристиан, идущая на 71-й строчке в списке лучших теннисисток мира, не смогла продолжить борьбу.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счёте 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счётом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.

    В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свёнтек.

    Турнир в Дохе (Катар) проводится на покрытии «хард» с 20 по 26 февраля 2022 года. Он относится к категории WTA-1000. Призовой фонд состязаний составляет $ 2 632 448.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет?
  • «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры