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    Грачева вылетела с Australian Open после первого круга

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    На старте соревнований она проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

    Встреча продлилась 1 час 49 минут. Грачева ни разу не подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 57 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 7 виннеров и 28 неточностей.

    За выход в третий круг турнира Бронцетти поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина).

    Напомним, что действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.

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