Грачева вылетела с Australian Open после первого круга

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

На старте соревнований она проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Грачева ни разу не подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 57 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 7 виннеров и 28 неточностей.

За выход в третий круг турнира Бронцетти поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина).

Напомним, что действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.