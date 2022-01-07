Испания — первый финалист ATP Cup

Пабло Карреньо-Буста Фото: globallookpress.com
Испанские теннисисты выиграли обе встречи в одиночном разряде. Вначале Пабло Карреньо-Буста легко расправился с Яном Зелиньским, победив его со счётом 6:2, 6:1, а затем Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление Хуберта Хуркача: 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).
Во втором полуфинале сразятся национальные команды России и Канады.
Сборная России является действующим победителем турнира ATP Cup. На текущем турнире российские теннисисты выиграли все три противостояния в группе.