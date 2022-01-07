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    Испания — первый финалист ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Пабло Карреньо-Буста Томми Робредо
    Определился первый финалист турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). Им стала сборная Испании, которая победила национальную команду Польши.

    Пабло Карреньо-Буста
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    Пабло Карреньо-Буста

    Испанские теннисисты выиграли обе встречи в одиночном разряде. Вначале Пабло Карреньо-Буста легко расправился с Яном Зелиньским, победив его со счётом 6:2, 6:1, а затем Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление Хуберта Хуркача: 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).

    Во втором полуфинале сразятся национальные команды России и Канады.

    Сборная России является действующим победителем турнира ATP Cup. На текущем турнире российские теннисисты выиграли все три противостояния в группе.

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