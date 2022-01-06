Джоковичу отказали во въезде в Австралию

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Указано, что виза Джоковича была аннулирована. Пограничная служба отметила, что серб не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию. На данный момент первая ракетка мира должен покинуть страну в ближайшие сутки. Адвокат спортсмена обжалует решение о депортации.
Ранее Джокович получил медицинское освобождение от вакцинации для участия в Открытом чемпионате Австралии.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января. Новак девять раз выигрывал данный турнир.