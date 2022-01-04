Джокович выступит на Australian Open-2022

Сербский теннисистпримет участие в Australian Open. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что он может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й!» — написал Новак Джокович.

Australian Open стартует 17 января, Джокович является действующим чемпионом турнира.