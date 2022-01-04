Джокович выступит на Australian Open-2022

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что он может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.
«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.
Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й!» — написал Новак Джокович.
Australian Open стартует 17 января, Джокович является действующим чемпионом турнира.