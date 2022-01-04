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    Джокович выступит на Australian Open-2022

    Теннис Коронавирус в спорте Australian Open Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в Australian Open. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее сообщалось, что он может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

    «Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

    Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й!» — написал Новак Джокович.

    Australian Open стартует 17 января, Джокович является действующим чемпионом турнира.

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