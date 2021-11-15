ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 08:18
    • Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 08:05
    • Берреттини из-за травмы не смог доиграть матч со Зверевым на Итоговом турнире
  • 00:40
    • Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в «стыки»
  • 00:41
    • Сборная Испании одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022, шведы сыграют в стыковых матчах
  • 22:08
    • Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м
    Все новости спорта

    Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Гарбин Мугуруса Каролина Плишкова Прогнозы на теннис
    Испанка Гарбин Мугуруса одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт в матче заключительного тура группового этапа на Итоговом турнире WTA, который проходит в эти дни в Гвадалахаре (Мексика).

    Гарбин Мугуруса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарбин Мугуруса

    Мугуруса выиграла у Контавейт в двух сетах — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

    За это время испанская теннисистка выполнила 7 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

    Благодаря этой победе Мугуруса заняла первое место в группе и вышла в полуфинал Итогового турнира. Контавейт обеспечила себе место в полуфинале после побед в первых двух матчах.

    В другом матче чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Барборы Крейчиковой со счетом 0:6, 6:4, 6:4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры