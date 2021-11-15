Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Испанкаодержала победу над эстонкойв матче заключительного тура группового этапа на Итоговом турнире WTA, который проходит в эти дни в Гвадалахаре (Мексика).

Мугуруса выиграла у Контавейт в двух сетах — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

За это время испанская теннисистка выполнила 7 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

Благодаря этой победе Мугуруса заняла первое место в группе и вышла в полуфинал Итогового турнира. Контавейт обеспечила себе место в полуфинале после побед в первых двух матчах.

В другом матче чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Барборы Крейчиковой со счетом 0:6, 6:4, 6:4.