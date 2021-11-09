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    Рублев примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев выступит на показательном турнире в Абу-Даби, сообщает пресс-служба турнира.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Здорово вернуться в Абу-Даби и выступить здесь перед болельщиками. Они на самом деле знают толк в теннисе и вносят реальный вклад.

    И поскольку мероприятие будет проходить при полной заполняемости трибун, это станет отличным способом начать напряженный сезон-2022 », — сказал Рублев.

    Также в турнире, который пройдет с 16 по 18 декабря, примут участие Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Каспер Рууд и Денис Шаповалов.

    Напомним, что на счету российского теннисиста восемь титулов ATP.

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