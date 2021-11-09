Рублев примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Здорово вернуться в Абу-Даби и выступить здесь перед болельщиками. Они на самом деле знают толк в теннисе и вносят реальный вклад.
И поскольку мероприятие будет проходить при полной заполняемости трибун, это станет отличным способом начать напряженный сезон-2022 », — сказал Рублев.
Также в турнире, который пройдет с 16 по 18 декабря, примут участие Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Каспер Рууд и Денис Шаповалов.
Напомним, что на счету российского теннисиста восемь титулов ATP.