Тарпищев: России интересно проведение Кубка Билли Джин Кинг

Президент ФТРсообщил, что Россия заинтересована в проведении финального турнира

Напомним, в этом году его принимала Прага. В субботу, 6 ноября, сборная России стала чемпионом турнира, обыграв в финале Швейцарию.

«Нам интересно проведение такого статусного турнира. Это дало бы развитие теннису в стране, придало бы новый импульс, но на это нужны деньги.

Сейчас мы работаем по принципу: мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов. И все наши успехи — не случайность, а результат работы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Кубок Билли Джин Кинг до 2020 года назывался Кубком Федерации, который сборная России выигрывала 4 раза (2004, 2005, 2007, 2008).