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    Тарпищев: России интересно проведение Кубка Билли Джин Кинг

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    Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что Россия заинтересована в проведении финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    Напомним, в этом году его принимала Прага. В субботу, 6 ноября, сборная России стала чемпионом турнира, обыграв в финале Швейцарию.

    «Нам интересно проведение такого статусного турнира. Это дало бы развитие теннису в стране, придало бы новый импульс, но на это нужны деньги.

    Сейчас мы работаем по принципу: мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов. И все наши успехи — не случайность, а результат работы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

    Кубок Билли Джин Кинг до 2020 года назывался Кубком Федерации, который сборная России выигрывала 4 раза (2004, 2005, 2007, 2008).

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