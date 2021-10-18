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    Рублев прокомментировал вылет из топ-5 ATP

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев дал интервью по поводу своего вылета из топ-5 рейтинга ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я не тот игрок, который находится в топ-10 долгое время. Это мой первый год. От этого много давления, это нормально. Ты не можешь показывать свою лучшую игру на протяжении нескольких турниров и 11 месяцев. Есть несколько игроков, которые готовы всегда показывать высокий уровень игры: Медведев, например. Иногда я показываю очень сильный результат, а иногда вылетаю рано. Но я смог находиться в десятке, квалифицировался в Турин. Я доволен всем этим, но мне есть в чем прибавлять, есть что улучшать.

    Самое важное — гонка. Это и есть рейтинг по окончанию года. В том году я выиграл Питер и Вену в две недели, а это было высшей категории. Сейчас Питер сгорел. Возможно, из-за этого Надаль меня и обогнал. Повторюсь, главное, что я попал на итоговый турнир, и что я выше в гонке», — сказал Рублев на пресс-конференции перед стартом Кубка Кремля.

    Ранее Рублев неожиданно не сумел выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге россиянин проиграл американцу Томми Полу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

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