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    Карацев и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    На стадии 1/8 финала они обыграли пару Симоне Болелли (Италия)/Максимо Гонсалес (Аргентина) со счетом 6:3, 5:7, 10:3.

    Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время россияне сделал 10 подач навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнта. На счету их соперников 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

    В четвертьфинале Карацев и Рублев встретятся с победителями матча Ян-Леннард Штруфф/Александр Зверев (Германия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада).

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