Карацев и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисистывышли в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

На стадии 1/8 финала они обыграли пару Симоне Болелли (Италия)/Максимо Гонсалес (Аргентина) со счетом 6:3, 5:7, 10:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время россияне сделал 10 подач навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнта. На счету их соперников 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Карацев и Рублев встретятся с победителями матча Ян-Леннард Штруфф/Александр Зверев (Германия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада).