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    Рублев проиграл в финале турнира в Халле

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев не сумел завоевать титул на турнире серии ATP-500 в Халле.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В финальном поединке россиянин уступил французу Уго Эмберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

    Встреча продолжалась полтора часа. Эмбер выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-поинт из 1.

    На счету Рублева 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 упущенных брейк-поинта в концовке первого сета.

    Для Эмбера этот титул стал третьим в карьере. До этого он побеждал только на турнирах ATP-250 (Окленд и Антверпен). Рублев за карьеру завоевал восемь титулов.

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