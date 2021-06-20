Рублев проиграл в финале турнира в Халле

Российский теннисистне сумел завоевать титул на турнире серии ATP-500 в Халле.

В финальном поединке россиянин уступил французу Уго Эмберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась полтора часа. Эмбер выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-поинт из 1.

На счету Рублева 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 упущенных брейк-поинта в концовке первого сета.

Для Эмбера этот титул стал третьим в карьере. До этого он побеждал только на турнирах ATP-250 (Окленд и Антверпен). Рублев за карьеру завоевал восемь титулов.