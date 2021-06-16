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    Федерер не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Халле

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    Швейцарец Роджер Федерер не смог пробиться в четвертьфинал турнира Noventi Open в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона евро.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    Во втором круге турнира швейцарский теннисист и 8-я ракетка мира за час и 47 минут проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

    Победитель, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов.

    Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

    В следующем круге Оже сыграет с победителем противостояния Маркус Хирон (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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