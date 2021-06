«Ролан Гаррос». Джокович победил Циципаса в финале

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Встреча длилась 4 часа и 11 минут. Счет в матче составил 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

У победителя 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 использованных брейкпоинтов из 16.

Это вторая победа в «Ролан Гаррос» для Джоковича в карьере. Ранее он выигрывал турнир в 2016 году.

В целом это 19 трофей серба в турнира Большого шлема. В его активе девять титулов на Australian Open, пять — на Уимблдоне и три — на US Open.

Джокович первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза.

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша, 14) — 6:4, 6:2

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли Игу Швентек и Бетани Маттек-Сандс в финале парного разряда Roland Garros (6:4, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Отметим, что Синякова и Крейчикова завоевали третий совместный титул на турнирах «Большого шлема».

Днем ранее Барбора выиграла титул в одиночном разряде, обыграв в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

