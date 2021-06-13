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    «Ролан Гаррос». Джокович победил Циципаса в финале

    Обзор матчей 15-го соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции

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    Новак Джокович
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    Новак Джокович
    В Париже завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. В 15-й день на турнире прошли финальные матчи одиночного разряда у мужчин и парного у женщин.

    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

    Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса.

    Встреча длилась 4 часа и 11 минут. Счет в матче составил 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

    У победителя 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 использованных брейкпоинтов из 16.

    Это вторая победа в «Ролан Гаррос» для Джоковича в карьере. Ранее он выигрывал турнир в 2016 году.

    В целом это 19 трофей серба в турнира Большого шлема. В его активе девять титулов на Australian Open, пять — на Уимблдоне и три — на US Open.

    Джокович первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза.

    Женщины. Парный разряд

    Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша, 14) — 6:4, 6:2

    Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли Игу Швентек и Бетани Маттек-Сандс в финале парного разряда Roland Garros (6:4, 6:2).

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Отметим, что Синякова и Крейчикова завоевали третий совместный титул на турнирах «Большого шлема».

    Днем ранее Барбора выиграла титул в одиночном разряде, обыграв в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

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