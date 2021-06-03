Федерер обыграл Чилича и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Швейцарецвышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

В матче второго раунда швейцарский теннисист за два часа и 38 минут победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 2:6, 7:6, 6:2.

На счету Федерера 16 эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейкпоинтов из 16.

Чилич сделал 12 подач навылет, совершил шесть двойных ошибок и три раза взял подачу соперника, имея восемь возможностей.

Следующим соперником швейцарца станет немецкий теннисист Доминик Кепфер, который обыграл американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).